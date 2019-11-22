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KAĞIHANE'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN

Kağıthane'de, 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

22.11.2019 20:49 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:49KAĞIHANE'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN

'de, 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay, Talatpaşa Mahallesi Güldibi Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. ekipleri, vatandaşların da yardımıyla alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerine yardımcı olan mahalle sakinlerinden Yasin Efe Yıldırım, "Biz arkadaşlar ile mahalledeydik yangını duyduk, itfaiye geldi. İtfaiyeciler yangını söndürmeye çalışıyorlardı. Biz de itfaiyeci arkadaşlara yardımcı olduk. Camları falan kırdık itfaiye bu sayede içeriye su sıktı. Kiracılar soba kurmuş. Galiba soba yangını çıkartmış. Yangın sırasında içeride kimse yokmuş. Yan binadan çocuklar varmış onları hemen tahliye etmişler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU

-Evin alevli şekilde yanması

-Evde patlama meydana gelmesi

-Vatandaşların kaçışması

AKTÜEL

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-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Yanan evden genel ve yakın detaylar

-Meraklı kalabalıktan detay görüntü

-Sokaktan genel ve yakın detaylar

-Yasin Efe Yıldırım ile röp.


- İstanbul

Kağıthane, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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