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KAGİK Başkanları bu ayki toplantısını telekonferans sistemiyle yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bilecik İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Şermin Kahraman, bu ayki 8. Bölge Başkanları Toplantısını Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında telekonferans sistemiyle yaptıklarını söyledi.

10.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:45
KAGİK Başkanları bu ayki toplantısını telekonferans sistemiyle yaptı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bilecik İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Şermin Kahraman, bu ayki 8. Bölge Başkanları Toplantısını Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında telekonferans sistemiyle yaptıklarını söyledi.

TOBB Girişimcilik Müdürü Batuhan Demir'in de katıldığı toplantıya Bilecik'i temsilen TOBB Bilecik İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Şermin Kahraman katıldı. Kendisinin yurt dışından telekonferans sistemiyle yapılan toplantıya katıldığı anlatan Kahraman, "Bu ayki toplantımızı Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında telekonferans sistemiyle yaptı. Kadın girişimciler olarak illerimizde Korona virüs tedbirleri kapsamında neler yapılabileceği görüştük. Şuan Türkiye ve dünya zor bir süreçten geçiyor. Buradan herkese zorunlu olmadıkça evde kalmalarını istiyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bilecik, Güncel
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