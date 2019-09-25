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KAGİK, ceza evindeki kadın ve çocuklarla yakından ilgilenecek

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) üyeleri, Isparta Cezaevi Müdürü Ünal Şaşmaz'ı ziyaret etti.

25.09.2019 18:18KAGİK, ceza evindeki kadın ve çocuklarla yakından ilgilenecek
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) üyeleri, Isparta Cezaevi Müdürü Ünal Şaşmaz'ı ziyaret etti.

Isparta Cezaevi'ndeki bin 583 tutuklu ve hükümlünün 96'sını oluşturan kadın mahkumların el sanatı eserlerinin değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren KAGİK Başkanı Zuhal Büyükçulcu, kadın ve çocukların ihtiyaçları ile yakından ilgilenmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu amaçla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten KAGİK Başkanı Büyükçulcu, Kadın Girişimciler Kurulu'nun toplumun her kesimi ile yakın ilişki içerisinde olduğunu ifade etti.

Cezaevi Müdürü Ünal Şaşmaz da Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Büyükçulcu ve kadın girişimcilere ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür etti. - ISPARTA

Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

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