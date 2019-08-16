Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kağıt gibi ezilen araçtan hafif yaralarla kurtuldu

Nevşehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

16.08.2019 10:18 Kağıt gibi ezilen araçtan hafif yaralarla kurtuldu
Nevşehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yeni Kayseri Caddesi'nde meydana gelen kazada, 35 NDJ 99 plakalı araç ile yabancı plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 NDJ 99 plakalı araç kağıt gibi ezildi. Kazada, her iki araçta da bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği caddede inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar da çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:50   El frenini çekip 'devletten kaçılmaz' dedi, dost kazığını yedi
10:48   Sulama kanalına düşen otomobilde iki genç hayatını kaybetti
10:48   Ardahan'da evin damı çöktü, 5 kişilik aile ortada kaldı
10:47   Moto kurye kılığında kart kopyalayan şebekeye operasyon: 5 gözaltı
10:42   Çamura saplan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
10:40   Polis mühürledi, kumarbazlar vazgeçmedi
10:38   BM: İdlib'de 500 kişi öldü