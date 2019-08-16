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Kağıt gibi ezilen araçtan hafif yaralarla kurtuldu

Kağıt gibi ezilen araçtan hafif yaralarla kurtuldu Nevşehir'de trafik kazası: 3 yaralıNEVŞEHİR - Nevşehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

16.08.2019 10:52
Kağıt gibi ezilen araçtan hafif yaralarla kurtuldu
Kağıt gibi ezilen araçtan hafif yaralarla kurtuldu
Nevşehir'de trafik kazası: 3 yaralı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yeni Kayseri Caddesi'nde meydana gelen kazada, 35 NDJ 99 plakalı araç ile yabancı plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 NDJ 99 plakalı araç kağıt gibi ezildi. Kazada, her iki araçta da bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği caddede inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar da çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kağıt gibi ezilen araçtan hafif yaralarla kurtuldu

Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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