Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezinden Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı SEKA Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 160 kadını ağırladı.
Kocaeli Anneleri Derneği üyesi kadınlar, Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezini gezdi.
Kadınlar, Kağıt Müzesi atölyelerinde Quilling (Kağıt Kıvırma) sanatı ile çerçeve süsleme gerçekleştirdi.
Bilim Merkezi atölyelerinde ise mum ve parfüm yapan kadınlar gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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Kaynak: AA