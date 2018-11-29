Kağıt Oyma Kursuna Yoğun İlgi

29 Kasım 2018 Perşembe 16:18



29 Kasım 2018 Perşembe 16:18

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde açılan temel seviyede Kat'ı (kağıt oyma) kursu yoğun ilgi gördü.Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kağıt oyma kursuna 15 kursiyer katıldı. Maide Dai Zengin tarafından verilen kurs, haftada 15 saat sürecek. Zengin, "Temel seviyede açtığımız kursta kağıt kesme, oyma, yapıştırma ve kompozisyon uygulamaları yapabilen kursiyerlerimiz sanat ve tasarım sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, geleneksel el sanatları onarma koruma çalışmalarında, müzelerde, kendi iş yerinde veya evinde sanat üretebilirler" dedi.Zengin, "Kat-ı sanatı öncelikle kitap sanatıdır. Eskinin zarif insanları kitap kapaklarını, sayfalarını, el yazmalarını süslemek için katı' sanatından da yararlanmışlardır. Ayrıca hat levhalarda ve yazı çekmecelerinde de kullanılmıştır. Kat-ı bugün kitap içlerinde ve kapaklarda kullanılmıyor ancak çok güzel tablolar hazırlanıyor." - ANTALYA