Kağıt toplayan çocuğa istismarı kameradan gördü, zanlıyı yakaladı

Kağıt toplayan çocuğa istismarı kameradan gördü, zanlıyı yakaladıDİYARBAKIR'da kağıt toplayan 9 yaşlarındaki erkek çocuğa, sokak ortasında cinsel istismarda bulunan M.H. (52) bir esnaf tarafından kameradan fark edilip, yakalandı.

08.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:31
Kağıt toplayan çocuğa istismarı kameradan gördü, zanlıyı yakaladı
DİYARBAKIR'da kağıt toplayan 9 yaşlarındaki erkek çocuğa, sokak ortasında cinsel istismarda bulunan M.H. (52) bir esnaf tarafından kameradan fark edilip, yakalandı. Polis, şüpheliyi, vatandaşların linç girişimine karşı geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürürken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, dün akşam Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri 5'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çöp konteynerinden kağıt toplayan kimliği belirsiz erkek çocuğuna M.H., cinsel istismarda bulundu. Çocuğun ağladığı sırada, iş yerinin güvenlik kamerasından durumu fark eden A.Y., polise haber verdi. A.Y., olay yerinden kaçmaya çalışan M.H.'yi yakaladı.
POLİS ŞÜPHELİYİ ETTEN DUVAR ÖREREK EMNİYETE GÖTÜRDÜ
Kısa sürede gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, M.H.'yi zırhlı araca bindirdi. Bu sırada mahalleli toplandı. Polis memurları da olası linç girişimine karşı, zırhlı araç çevresinde adeta etten duvar ördü. Gözaltına alınan M.H., emniyete götürülürken, polis kayıplara karışan çocuğu tespit etmeye çalışıyor. Kağıt toplayan çocuğa istismarı kameradan gördü, zanlıyı yakaladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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