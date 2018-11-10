10 Kasım 2018, 17:20
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Kağıt Toplayan Genç Adam, Açlık ve Yorgunluktan Bayıldı

Balıkesir'de kağıt yüklü el arabasını çeken genç adam, bir anda yere düştü. Vatandaşların yardımı ile kendine gelen genç, aç ve yorgun olduğunu söyledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kağıt toplayan 17 yaşındaki Burak G., el arabasını çekerken bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile kendine gelen genç adam, ambulans istemediğin belirterek aç ve yorgun olduğunu söyledi.

GENÇ ADAM, EL ARABASINI ÇEKERKEN YERE YIĞILDI

Cadde üzerinde topladığı kağıt yüklü el arabasını çeken Burak G., bir anda yere düştü. Bayılan gencin yardımına yakınında bulunan Bandırma Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ozan Ertuğrul koştu. Kendine gelen Burak G., ambulans istemediğini belirterek, aç ve yorgun olduğunu, su içmek istediğini söyledi. 2 kardeşiyle birlikte bir barakada kaldığını söyleyen gence, çarşı esnafı da börek ve su ikram etti. Karnını doyurup suyunu içen Burak G., bir süre dinlendikten sonra kağıt toplama işine devam etmek için tekrar yola koyuldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,Bandırma
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:20



YORUMLAR (60)
MAHMUTTİN: yok canım ülkemizde herkes tok, aç insan yok. sadece biz şükretmiyoruz !!! ulan tok açın halinden anlar mı hiç?? yurtdışından vakit kalırsa yurtiçine yardım edin ey zengin zübbeler !!!!!!!!!!!!!!!
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AD: Arkadas su haberi okuyupda kizmamak eldemi dahada cikip diyorlar ekonomi iyi Halkin ac halkin bir de cikip övünüyorlar biz amerikadan cok yardim ediyoruz dis ulkelere ilk once kendi vatandasiniza yardim edim insanlar ac fakirlik icinde diger ulkelere kendimizi ispatlamak zorunda degiliz ilk önce kendi vatandasin zaten kendi vatandasin ekonomik olarak iyi yasiyorsa zaten vatandasin yardim eder hukumetedegerek yok
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X: kanlarıyla canlarıyla beş para etmeyen diğer insanları yalanla dolanla göz boyamayla sömüren insanlara için geliyor. . . İsra 37. . . ''''Ve yeryüzünde azametle (gururla) yürüme! Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin (hareket ettiremezsin). Ve asla dağların boyuna erişemezsin (dağ kadar yüksek olamazsın)'''' Yusuf Suresi, 73. ayet: ''Allah adına, hayret'' dediler. ''Siz de bilmişsiniz ki, biz (bu) yere bozgunculuk çıkarmak amacıyla gelmedik ve biz hırsız değiliz. ''
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KİMYONG UN: ulan salak suudi arabistan gece gunduz namaz kılıyor ve çöl. . namaz kılmayan japonya norveç isviçre isveç finlandiya brezilya vs vs yemyeşil ve bol yagış alıyor. . . . açıkla bakayım
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  • Bİ DAHA DÜŞÜN : dostum sudi develerin kıldığı namaz değil trumpa hizmet
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