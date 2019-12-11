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Kağıt toplayan iki kardeşe araç çarptı

Esenyurt'ta geçimlerini kağıt toplayarak kazanan biri 8 diğeri 10 yaşındaki iki kardeşe araç çarptı.

11.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:26Kağıt toplayan iki kardeşe araç çarptı
'ta geçimlerini kağıt toplayarak kazanan biri 8 diğeri 10 yaşındaki iki kardeşe araç çarptı. Haberi alıp olay yerine gelen aile ise gözyaşlarına boğulurken yaralanan iki kardeş 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi 162 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaklarda kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan yabancı uyruklu abi ve kardeşe, İbrahim Taşkın yönetimindeki 34 GF 6351 plakalı araç çarptı. Kaza sonrası sürücü sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuklara ilk müdahalenin ardından Kanuni Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyup olay yerine gelen aile ise gözyaşlarına boğuldu. Sürücü İbrahim Taşkıran gözaltına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Zafer Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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