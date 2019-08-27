Haberler» Güncel» Haber

Kağıt toplayan kardeşlerin hayalindeki bisiklet, konteynerden çıktı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan 2 kardeşin bisiklet hayali, Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri tarafından gerçekleştirildi.

27.08.2019 11:48 Kağıt toplayan kardeşlerin hayalindeki bisiklet, konteynerden çıktı
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan 2 kardeşin bisiklet hayali, Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri tarafından gerçekleştirildi. Gönüllüler tarafından  çöp topladıkları konteynerdeki bisikleti gören kardeşler, büyük mutluluk yaşadı. O anlar gönüllüler tarafından kayda alındı.
Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden bir araya gelen Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri, dezavantajlı çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor. Gönüllüler son olarak Yenişehir ilçesinde kağıt toplayarak, ailelerinin geçimine katkı sağlayan 2 kardeşin bisiklet hayalini gerçekleştirdi.
İki kardeşin bisiklet alabilmek için para biriktirdiğini öğrenen gönüllüler, aldıkları bisikleti çocukların her gün kağıt topladıkları konteynere bıraktı. Kardeşlerin bisikletle karşılaştıklarında yaşadıkları mutluluk anlarını da cep telefonu kamerasına kaydetti.



Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:08   Yusufeli barajı görüntüleri
13:08   İran'da 83 vekilden Trump ile müzakere sinyali veren Ruhani'ye tepki
13:08   Polisten kaçıp ormanlık alanda saklanan şüpheli yakalandı
13:07   Evleri yıkılan çift, yardım istiyor
13:07   İztuzu plajı'nın işletmesi ortaca belediyesi'ne devredildi
13:07   Camisiz minare, köyün sembolü oldu
13:06   Serinlemek isteyen gençler iş makinesi ile doğal havuz yaptırdı