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Kağıt toplayıcılarına destek

Eda Ece, Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında atık kağıt toplayıcılığı yasaklanması nedeniyle twitter hesabın dan destek mesajı yayınladı.

22.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:00
Kağıt toplayıcılarına destek



Ankara Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında atık kağıt toplayıcılığının yasaklandığını duyurdu. Bunun üzerine Yasak Elma dizisinin Yıldız karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece'den twitter hesabından kağıt toplayıcılarına destek mesajı yayınladı.& ;

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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Eda Ece, Ankara, Magazin

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