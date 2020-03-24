Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kağıt toplayıcılarına korona virüs bilgilendirmesi - Haberler

Kağıt toplayıcılarına korona virüs bilgilendirmesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelinde karton toplayıcılığı yapan vatandaşlara koronavirüs tedbirleri sürecinde bilgilendirmede bulundu.

24.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:04
Kağıt toplayıcılarına korona virüs bilgilendirmesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelinde karton toplayıcılığı yapan vatandaşlara koronavirüs tedbirleri sürecinde bilgilendirmede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, il genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20.03.2020 tarih ve 74221 sayılı, Manisa Valiliğinin 14.10.2019 tarih ve E21086 sayılı ve 03.06.2016 tarih ve 2016-71 sayılı UKOME kararlarına istinaden; sokaktan ve çöplerden, kağıt ve geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıslarla ilgili korona virüs tedbirleri kapsamında titizlikle çalışma yürütüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "Hijyenden tamamen uzak olan bu iş yapan şahıslara yaşamakta olduğumuz sıkıntılı süreçte hijyen kurallarına uymaları gerektiği anlatılmakta ve geri dönüşüm malzemelerini topladıkları araçları gerekli tutanaklar düzenlenerek müsadere edilmektedir. Vatandaşlarımız ve esnaflarımız alınan tedbirler kapsamında evlerinden ve işyerlerinden çıkan geri dönüşüm atıklarını bu işi yapan kişilere vererek teşvik etmemeleri büyük önem arz etmektedir. Halkımızı bu hususta hassas davranmaya davet ediyoruz" dedi. - MANİSA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta, Manisa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haberler
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:41: Fırıncının 250 TL'lik maske tepkisi - Haber 13:40: Yargıtay Başkanlığı seçiminde ilk turda yeterli oy çıkmadı - Haber 13:40: Borsa yeniden yükselişe geçti - Haber 13:40: Nihat Akbay hayatını kaybetti - Haber 13:40: Koronavirüs kaygısına telefonla psikolojik destek - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading