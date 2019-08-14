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Konya'da bir kağıt toplayıcısı, çuvalın üzerinde koltuk takımı taşıdı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kağıt toplayıcısının, çuvalının üstüne yüklediği koltuk takımıyla yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü.

14.08.2019 15:35
Konya'da bir kağıt toplayıcısı, çuvalın üzerinde koltuk takımı taşıdı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kağıt toplayıcısının, kağıtlarını koyduğu çuvalın üstüne yüklediği koltuk takımıyla yaptığı yolculuk görenleri şaşkına çevirdi.

Ulaşbaba Caddesi'nden İstanbul Caddesi istikametine giden kağıt toplayıcısının üç tekerlekli motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yakalandı.

ÇUVALIN ÜZERİNDE KOLTUK TAKIMI TAŞIDI

Kağıt toplayıcısının, motosikletin arkasına kağıtlarını koyduğu büyük boy çuvalın üzerine yüklediği koltuk takımı görenleri şaşırttı.

Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden ilerleyen ve hem kendisinin hem de arkasındaki sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, uzun süre bu şekilde yoluna devam etti.

Konya'da bir kağıt toplayıcısı, çuvalın üzerinde koltuk takımı taşıdı

3. Sayfa, Yaşam, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (2)
TIRCI OSMAN: koltuk takımı güzelmiş abi, sıfır mı bu ikinci el mi, hangi siteden almış abi kargo iyi değil galiba torba laylon falan sarsaydı toz olmazdı abi
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