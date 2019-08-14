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Kağıt toplayıcısının "koltuk takımı" ile tehlikeli yolculuğu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kağıt toplayıcısının, kağıtlarını koyduğu çuvalın üstüne yüklediği koltuk takımıyla yaptığı yolculuk görenleri şaşkına çevirdi.

14.08.2019 15:34
Kağıt toplayıcısının
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kağıt toplayıcısının, kağıtlarını koyduğu çuvalın üstüne yüklediği koltuk takımıyla yaptığı yolculuk görenleri şaşkına çevirdi.
Ulaşbaba Caddesi'nden İstanbul Caddesi istikametine giden kağıt toplayıcısının üç tekerlekli motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.
Kağıt toplayıcısının, motosikletin arkasına kağıtlarını koyduğu büyük boy çuvalın üzerine yüklediği koltuk takımı görenleri şaşırttı.
Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden ilerleyen ve hem kendisinin hem de arkasındaki sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, uzun süre bu şekilde yoluna devam etti.
Kağıt toplayıcısının

Güncel

Kaynak: AA

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