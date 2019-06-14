14.06.2019 15:35
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Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu

Kağıt toplayıcısının tehlikeli yolculuğu

Kağıt toplayıcısının, çuvalını koymak için demir sepet monte ettiği motosikletiyle D-100 kara yolunda ailesiyle yaptığı yolculuk görenleri şaşırttı.

Kağıt toplayıcısının, çuvalını koymak için demir sepet monte ettiği motosikletiyle D-100 kara yolunda ailesiyle yaptığı yolculuk görenleri şaşırttı.
D-100 kara yolunda Mecidiyeköy'den Topkapı yönüne seyreden kağıt toplayıcısı motosikletli bir ailenin tehlikeli yolculuğu, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.
Kağıt toplayıcısının, kağıtları koyduğu büyük boy çuvalı taşımak için motosikletinin yanına demir sepet monte ettiği görüldü.
Motosikletin demir sepetindeki çuvalın üzerinde bir kadın ve çocuk yolculuk ederken, sürücünün bile kask takmadığı dikkati çekti.
Kaynak: AA
Anadolu Ajansı, Mecidiyeköy, Güncel

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