Kağıt Üzerinde Not Alma Deneyimi Sunan Bir Tablet: reMarkable 2

Bilgisayarda veya tablette not almak harika bir imkan. Çünkü aldığınız notları kolaylıkla dijitalleştirebilme imkanınız olur, daha temiz not alabilirsiniz ve kolayca birden fazla kopya oluşturup başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra, el ile not almayı tercih eden kişiler de var. Önceki zamanlarda yapılan çalışmalarda el ile not almanın, çalışma açısından çok daha verimli olduğu ileri sürülmüştür.Eğer siz de el ile not almayı tercih eden kişilerdenseniz ancak çoğu zaman notlarınızı dijitalleştirmeye ihtiyaç duyuyorsanız, reMarkable 2 tableti tam size göre bir ürün olabilir. Tabletler, yazma ve çizim için dijital kalemi destekleyen cihazlardır. reMarkable 2'yi diğer tabletlerden farklı kılan özelliği ise kağıda benzer bir deneyim sunmasıdır. Yazma işlemi ve görünüş şekli, bir tablete kıyasla kağıda yazdığınız hissini uyandırır.E-Mürekkep Teknolojisi Sayesinde Kağıda Yazıyormuş Hissi VeriyorKullanıcılara kağıda yazdıkları hissinin verilebilmesi için notların yalnızca kağıt üzerinde yazılmış gibi görünmesini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda daha iyi pil ömrü sunan e-mürekkep teknolojisi kullanılmış. Tablet ayrıca el yazısı notlarını metne dönüştürme ve kullanıcıların notlarını düzenlemesine, paylaşmasına ve not eklemesine izin veren bir özelliğe de sahip.ReMarkable 2 tabletin, Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Satış fiyatının ise 399 dolar olacağı söyleniyor.

Kaynak: Tamindir