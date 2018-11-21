21 Kasım 2018 Çarşamba 15:04



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:04

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kağıt yüklü tır alev alev yandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederek, yangının büyümesini engelledi.Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kaysıcı yönetimindeki 59 FK 397 plakalı tır, İstanbul'dan aldığı kağıtları Ergene'deki karton fabrikasına ulaştırmak üzere yola çıktı. Tırın çekisinden alevlerin yükseldiğini gören Kaysıcı, aracı sağa çekerek durdurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. - TEKİRDAĞ