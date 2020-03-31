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Kağıthane Belediyesi, "41 değil, 65 kere maşallah" dedi

Kağıthane Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığının korunması gerektiğine dikkat çekmek adına farklı bir çalışmaya imza attı.

31.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:15
Kağıthane Belediyesi,

Kağıthane Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığının korunması gerektiğine dikkat çekmek adına farklı bir çalışmaya imza attı. Belediye hazırlamış olduğu "65 kere maşallah" filmi ile halkı bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hem özel hem de kamu kuruluşları farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 'Hastalık küresel, mücadele ulusal' diyen tüm belediyeler de hazırlamış oldukları farkındalık çalışmaları ile halkı bilgilendirmeye amaçlıyor.

Kağıthane Belediyesi de koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı halkı doğru bilgilendirme kapsamında hazırlamış olduğu "65 kere maşallah" filmi ile hem 65 yaş üstü herkese sesleniyor, hem de yeni bir söylemi tüm halka yaymayı amaçlıyor.

ÖZTEKİN : 65 YAŞ ÜZERİ HERKESE SAYGI VE SEVGİMİZİ HİSSETTİRMEYE ÇALIŞTIK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin filmin çıkış hikayesini şöyle açıkladı: 'Bildiğiniz üzere bu hastalık yaşlılarımızı daha ağır bir şekilde etkilemektedir. Bu yüzden devletimiz bu konuda önlemler almış ve 65 yaş üzeri olan herkese sokağa çıkma yasağı getirmiştir. Bu yasak ile birlikte sosyal medyada büyüklerimiz ile dalga geçen çokça videolar ve resimler atılmaya başlanmış ve saygısızlık seviyesine kadar ulaşmıştır. Bu videolara tepki olarak bizler de Kağıthane Belediyesi olarak kendi çalışmamızı oluşturduk. 65 kere maşallah diyerek, hem 65 yaş üstü herkese saygı ve sevgimizi göstermeye çalıştık hem de yeni bir söylemi yaşanabilir hale getirmeyi amaçladık.?

KAĞITHANE BELEDİYESİ, 65 KERE MAŞALLAH DİYEREK YENİ BİR MOTTO OLUŞTURUYOR

Kağıthane Belediyesi'nden film hakkında şu bilgiler verildi:

"Anadolu toplumunda 41 kere maşallah hem nazar değmesini önlemek için hem de sıhhat ve bereketi artırmak için kullanılır. 70 ya da 80 yaşında dinç bir büyüğümüzü gördüğümüz zaman ona 41 kere maşallah deriz. Bu söylemden yola çıkan Kağıthane Belediyesi olarak yine büyüklerimiz sağlıklı, sıhhatli, dinç olsun, parklarda, sahil kenarlarında huzurlu ve korkusuz bir şekilde gezsinler diye 65 kere maşallah diyerek, yeni bir motto oluşturuyoruz"

ÇALIŞANLAR DA FİLMDE YER ALDI

Zamanla 65 kere maşallahın dillere pelesenk olacağını dile getiren Kağıthane Belediye çalışanları da farkındalık için oluşturulan filmde yer alıyor. Her bir çalışan filmde büyüklere karşı saygı ve sevginin öneminden bahsederken aynı zamanda mesleklerinde geldikleri noktada büyüklerinin de katkısı olduğune öçellikle vurgu yaptı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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