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Kağıthane Belediyesi, 65 yaş üstü ve hastalar için özel yardım ekibi kurdu

Türkiye'de koronavirüs (COVID-19) vakalarının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

26.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:06
Kağıthane Belediyesi, 65 yaş üstü ve hastalar için özel yardım ekibi kurdu

Türkiye 'de koronavirüs (COVID-19) vakalarının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkamayarak ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ilçe sakinleri için Kağıthane Belediyesi özel bir ekip kurdu.

Koronavirüs (COVID- 19) salgınında risk grubu olarak görüldüğü için sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ilçe sakinlerinin ihtiyaçları Kağıthane Belediyesi ve Kaymakamlık tarafından karşılanıyor. Kağıthane Belediyesi ve Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı ekipler tarafından Kağıthanelilere erzak ve her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor. Yardımlar ilçe sakinlerinin evlerine kadar ulaştırılıyor. Erzak yardımının yanı sıra ambulans hizmeti ve günlük market ihtiyaçlarının giderilmesinde de belediye ekipleri destek oluyor. Sokağa çıkamadığı için market alışverişini yapamayanlar belediyeyi arayarak istedikleri ürünlerin siparişini veriyor. Alışverişi yapan ekipler, fiş ve para üstüyle birlikte ürünleri evlere bırakıyor.

Koronavirüsten korunmak için 'Evde kal' çağrısı yapan Kağıthane Belediyesi ayrıca bu süreçte; 5 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda malzemelerinden oluşan erzak yardımında bulundu. Çölyak hastalarına da glütensiz gıdalardan oluşan yardım paketleri ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar belediyenin 444 23 00 veya kaymakamlığın 321 2026 numaralı çağrı merkezini arayarak talepte bulunabiliyorlar.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kağıthane, Türkiye, Güncel

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