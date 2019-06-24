Kağıthane Belediyesi 650 çocuğu sünnet ettirdi

Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak Kağıthane Belediyesi bu yıl toplam 650 çocuğu sünnet ettirdi. Hastanede steril ortamda cerrahi müdahaleyle sünnet olan çocuklar daha sonrasında kendileri adına düzenlenen şölende hep birlikte gönüllerince eğlendi.

Ailelerin de davetli olduğu şölen Kağıthane Belediyesi'nin Merkez Mahallesi'nde yakında hizmete açacağı Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Yemekli organizasyonda, çocukların bu özel günü en güzel şekilde hatırlamaları için sahne programları, konser ve eğlenceler düzenlendi.

Sünnet olan çocukların tüm ihtiyaçları Kağıthane Belediyesi tarafından karşılandı. Sünnet şöleninde çocukların giydiği pelerin, gömlek, pantolon, kuşak, yelek, papyon, asa, şapka ve ayakkabıdan oluşan sünnet kıyafetleri ücretsiz temin edilirken, her bir çocuğa oyuncak uzaktan kumandalı araba da hediye edildi.

Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Aileler ve çocuklarıyla tek tek ilgilenen Başkan Öztekin; ''Bugün çocuklarımız için de aileleri için de unutulmaz bir gün. İnşallah hepsi sağlıklı bir şekilde ömürlerine devam ederler. Bu zamanlar her erkek çocuğu için çok önemli zamanlar. Erkek çocuklarının hayatında unutmadığı bir zaman dilimi. Rabbim düğünlerini de görmeyi nasip etsin.'' şeklinde konuştu.KAĞITHANE BELEDİYESİ 650 ÇOCUĞU SÜNNET ETTİRDİ

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçede ikamet eden dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen Sünnet Şöleni'nde unutulmaz bir gün yaşandı.

Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak Kağıthane Belediyesi bu yıl toplam 650 çocuğu sünnet ettirdi. Hastanede steril ortamda cerrahi müdahaleyle sünnet olan çocuklar daha sonrasında kendileri adına düzenlenen şölende hep birlikte gönüllerince eğlendi.

Ailelerin de davetli olduğu şölen Kağıthane Belediyesi'nin Merkez Mahallesi'nde yakında hizmete açacağı Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Yemekli organizasyonda, çocukların bu özel günü en güzel şekilde hatırlamaları için sahne programları, konser ve eğlenceler düzenlendi.

Sünnet olan çocukların tüm ihtiyaçları Kağıthane Belediyesi tarafından karşılandı. Sünnet şöleninde çocukların giydiği pelerin, gömlek, pantolon, kuşak, yelek, papyon, asa, şapka ve ayakkabıdan oluşan sünnet kıyafetleri ücretsiz temin edilirken, her bir çocuğa oyuncak uzaktan kumandalı araba da hediye edildi.

Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Aileler ve çocuklarıyla tek tek ilgilenen Başkan Öztekin; ''Bugün çocuklarımız için de aileleri için de unutulmaz bir gün. İnşallah hepsi sağlıklı bir şekilde ömürlerine devam ederler. Bu zamanlar her erkek çocuğu için çok önemli zamanlar. Erkek çocuklarının hayatında unutmadığı bir zaman dilimi. Rabbim düğünlerini de görmeyi nasip etsin.'' şeklinde konuştu.