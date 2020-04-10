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Kağıthane Belediyesi çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kağıthane Belediyesi çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, 100 bin lira bağışladı.

10.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:30
Kağıthane Belediyesi çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Kağıthane Belediyesi çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, 100 bin lira bağışladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kağıthane Belediyesi çalışanları, Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşlarından artırarak 100 bin lira katkıda bulundu.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bağış miktarını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane, Güncel
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