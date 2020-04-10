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Kağıthane Belediyesi de 'Biz Bize Yeteriz' dedi

Kağıthane Belediyesi çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vererek maaşlarından arttırdıkları paralarla kampanyaya toplam 100 bin lira bağışladı.

10.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:01
Kağıthane Belediyesi de 'Biz Bize Yeteriz' dedi
Kağıthane Belediyesi çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vererek maaşlarından arttırdıkları paralarla kampanyaya toplam 100 bin lira bağışladı.

Kağıthane Belediyesi çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bağış miktarını resmi twitter hesabından duyurdu. Öztekin paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na mesai arkadaşlarımızla 100 bin TL katkıda bulunduk. Gönüller bir oldukça biz bize yeteriz. Zor günlerin bir an önce bitmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kağıthane, Güncel
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