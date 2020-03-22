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Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşlara 'evde kal' çağrısı

- Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşlara 'evde kal' çağrısı Kağıthane Belediyesi, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında parklara, bahçelere ve açık alanlara yerleştirdiği pankartlarla "Rota Yeniden Oluşturuldu, Haydi Şimdi Eve Koşuyoruz" çağrısı yaptı.

22.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:46
- Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşlara 'evde kal' çağrısı
İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında parklara, bahçelere ve açık alanlara yerleştirdiği pankartlarla "Rota Yeniden Oluşturuldu, Haydi Şimdi Eve Koşuyoruz" çağrısı yaptı.
Türkiye'de ilk korona virüs olayının açıklamasının ardından, Sağlık Bakanlığından gelen uyarılar ve önlemler kapsamında harekete geçen Kağıthane Belediyesi, meydanları, parkları, bahçeleri, camileri, çarşıları, alt geçitleri dezenfekte çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Kağıthane Belediyesince hazırlanan "Rota Yeniden Oluşturuldu, Haydi Şimdi Eve Koşuyoruz, En Sağlıklı Yapılan Yürüyüş Eve Doğru Yapılan Yürüyüştür" yazılı levhalar, kentte halkın yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelerdeki banklara ve yürüyüş yollarına monte edildi.
Sadabad, Has Bahçe Mesire Alanı ve açık alanlarda bulunan banklara yerleştirilen levhalarda Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in "Elbet laleler açacak, elbet bu banklar dolacak ama şimdi banklar boş kalsın, ülkemiz sağlıklı olsun, kalplerimiz birlikte evde kal Kağıthane" mesajı yer alıyor. Bununla birlikte Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, korona virüs konusunda ilişkin bilgileri ve uygulamaları anbean sosyal medya hesaplarından paylaşarak, vatandaşları doğru ve bilinçli bilgilendirmeye devam ediyor.
"Her dakika görev halindeyiz"
"Kağıthane Belediyesi vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla billboard, afiş, raket, dijital ekran, kurumsal web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından gerekli bilgilendirmeleri sağlamaya devam etmektedir" diyen Başkan Mevlüt Öztekin, "Sağlık Bakanımız ve Sağlık Bakanlığımızdan gelen uyarılar çerçevesinde, belediye olarak önlem alıcı tedbirlerimizi en üst düzeye çıkardık, her dakika görev halindeyiz" ifadelerini de kullandı. Kağıthane Belediyesi’nden vatandaşlara ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

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Kağıthane Belediyesi'nden vatandaşlara 'evde kal' çağrısı
Etiketler : Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Yerel

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