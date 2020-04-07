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Kağıthane Belediyesi "Sosyal Denge Sözleşmesi"ni video konferansla imzaladı

Kağıthane Belediyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi video konferans yöntemiyle imzalandı.

07.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:28
Kağıthane Belediyesi
Kağıthane Belediyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, memurların haklarında iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesi video konferans yöntemiyle imzalandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEMBİRSEN) Genel Başkanı Levent Uslu arasında gerçekleşen video konferansta, taraflar karşılıklı olarak Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı.
Öztekin, Sosyal Denge Sözleşmesi'nin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İçinden geçtiğimiz zor dönemde yerel yönetimlerde çalışan kardeşlerimizin de ne kadar önemli bir iş yaptığı ortada. Temizlik, zabıta, destek ekiplerimiz sürekli sahada çalışıyor. İnşallah bu mücadele ile bu sürecin üstesinden geleceğiz. Tüm bu süreci birlikte atlatmaya çalıştığımız memur kardeşlerimizin haklarını iyileştirebilmek adına attığımız bu adımın hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, emeği geçenlere tekrar teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
İlk defa Sosyal Denge Sözleşmesi'ni video konferans ile imzaladıklarını söyleyen Öztekin, şunları kaydetti:
"İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde cephede mücadele eden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, belediyelerde çalışan zabıta kardeşlerimiz, itfaiyeci kardeşlerimiz, sosyal destek ekiplerinde çalışan kardeşlerimizi tek tek görüyor ve gurur duyuyoruz. Yerel yönetimler bu küresel salgında çok önemli bir rol üstlenmiştir. İnsanın olduğu her yerde yerel yönetimler büyük bir önem arz etmektedir. Bu dönemde esnafımız başta olmak üzere birçok kesimden kardeşimize elimizden gelen her türlü desteği göstermemiz gerekir."
İmza töreninde, Genel Başkan Yardımcısı Recayi Karslı ile İstanbul 6 No'lu Şube Başkanı Sedat Bika, Mehmet Hızır, Tahir Cengiz ve Erol Şengöz de bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Zabıta, Güncel
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