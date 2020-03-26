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Kağıthane Belediyesi vatandaşları 'korona'ya karşı koruyor

Kağıthane Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı vatandaşları korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

26.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:16
Kağıthane Belediyesi vatandaşları 'korona'ya karşı koruyor
Kağıthane Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı vatandaşları korumak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk vakanın açıklandığı günden bu yana parklar, bahçeler, camiler ve vatandaşların sıklıkla kullandığı yerler ilaçlanırken, vatandaşların da evlerinde kalmaları için çalışmalar devam ediyor.

Kağıthane Belediyesi, "Rota Yeniden Oluşturuldu, Haydi Şimdi Eve Koşuyoruz, En Sağlıklı Yapılan Yürüyüş Eve Doğru Yapılan Yürüyüştür" yazılı levhaları vatandaşların sıklıkla bulundukları park ve bahçelerdeki banklara ve yürüyüş yollarına monte etti. Sadabad, Has Bahçe Mesire Alanı ve açık alanlarda bulunan banklara yerleştirilen levhalarda Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in "Elbet laleler açacak, elbet bu banklar dolacak ama şimdi banklar boş kalsın, ülkemiz sağlıklı olsun, kalplerimiz birlikte evde kal Kağıthane" mesajlarına yer verildi. Bunun yanı sıra Belediye Başkanı Öztekin, korona virüs konusunda ilişkin bilgileri ve uygulamaları anbean sosyal medya hesaplarından yayınlanarak vatandaşları doğru ve bilinçli şekilde bilgilendiriyor.

Başkan Öztekin, vatandaşları yeni tip korona virüsü hakkında bilgilendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Sağlık Bakanlığından gelen uyarılar çerçevesinde tedbirlerin daha da artacağını belirten Öztekin, "Kağıthane Belediyesi vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla billboard, afiş, raket, dijital ekran, kurumsal web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından gerekli

bilgilendirmeleri sağlamaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımızdan gelen uyarılar çerçevesinde belediye olarak önlem alıcı tedbirlerimizi en üst düzeye çıkardık, her dakika görev halindeyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağıthane, Güncel

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