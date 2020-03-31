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Kağıthane Belediyesinden "41 değil, 65 kere maşallah" klibi

Kağıthane Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs salgını karşısında 65 yaş üstü vatandaşların sağlığının korunması yönünde farkındalık oluşturmak için söylemleri değiştirerek, "41 kere değil herkese 65 kere maşallah" dedi.

31.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:21
Kağıthane Belediyesinden
Kağıthane Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs salgını karşısında 65 yaş üstü vatandaşların sağlığının korunması yönünde farkındalık oluşturmak için söylemleri değiştirerek, "41 kere değil herkese 65 kere maşallah" dedi.

Kağıthane Belediyesi ekipleri, dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs salgınına karşı yeni bir söylem geliştirdi. Salgın nedeni ile evinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlara seslenen ekipler, "41 kere değil herkese 65 kere maşallah" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere bu hastalık yaşlılarımızı daha ağır bir şekilde etkilemektedir. Bu yüzden devletimiz bu konuda önlemler almış ve 65 yaş üzeri olan herkese sokağa çıkma yasağı getirmiştir. Bu yasak ile birlikte sosyal medyada büyüklerimiz ile dalga geçen çokça videolar ve resimler atılmaya başlamış ve saygısızlık seviyesine kadar ulaşmıştır. Bu videolara tepki olarak bizler de Kağıthane Belediyesi olarak kendi çalışmamızı oluşturduk. 65 kere maşallah diyerek, hem 65 yaş üstü herkese saygı ve sevgimizi göstermeye çalıştık hem de yeni bir söylemi yaşanabilir hale getirmeyi amaçladık" dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kağıthane, Güncel
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