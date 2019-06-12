Kağıthane Belediyesinden karne hediyesi

Lunaparkta eğlence, ata binme ve sandalla gezme hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak öğrenciler yaz tatillerinde gönüllerince eğlenecekler.

Çocukları yaz tatilinde de unutmayan Kağıthane Belediyesi, ilçede takdir ve teşekkür belgesi alan başarılı öğrencilere, lunapark, at binme ve sandal gezisinde kullanmaları için ücretsiz biniş bileti göndererek davet ediyor. Hasbahçe'deki lunapark ve at binme parkurunda keyifle vakit geçirecek çocuklar, daha sonra Cendere Vadisi'nde sandalla gezinti yapacaklar.

Yaşları 10 ila 17 arasında değişen öğrenciler bu etkinliklerden 25 Ağustos'a kadar yararlanmaya devam edebilecek.

Kaynak: Bültenler