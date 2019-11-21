Haberler » Spor » Kağıthane Belediyespor'dan 8 milli karateciye imza töreni - Spor

Kağıthane Belediyespor'dan 8 milli karateciye imza töreni

Kağıthane Belediyespor, yeni transferleri 8 milli karateci için imza töreni düzenledi.

21.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:20Kağıthane Belediyespor'dan 8 milli karateciye imza töreni
Belediyespor, yeni transferleri 8 milli karateci için imza töreni düzenledi.
Kağıthane'deki Yahya Kemal Kompleki'nde düzenlenen imza törenine, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Karate Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan, sporcular ve aileleri katıldı.
Milli karateciler, Serap Özçelik Arapoğlu, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu, Uğur Aktaş, Burak Uygur, Alperen Doğan, Alparslan Yamanoğlu ve Murat Öz ile sözleşme imzalandı.
Törende konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Karate dalındaki 8 milli sporcumuzun Kağıthane Belediyespor'a imza törenini gerçekleştirmiş olduk. Kendilerine başarılar diliyorum, yolları açık olsun. Ülkemize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.
Bugünlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken attığı adımlarla geldiklerini belirten Karate Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan ise şöyle konuştu:
"O zamanlar bizim sporlarımız çok fazla gün yüzünde değildi. Ama Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olmasıyla birlikte amatör sporlara büyük bir destek verdi ve bu günlere kadar geldi. Çok güzel başarılar sağlanıyor. Amatör sporları merdiven altı yerlerden kurtarıp belediyelerin güzel, temiz ve konforlu tesislerinde gün yüzüne çıkardı. Buradan kendisine teşekkür etmeyi bir vefa borcu olarak biliyorum. Bugünlere gelebildiysek onun attığı adımlarla geldik."
Törenden sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, Kağıthane Belediyespor'a katıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
2020 Tokyo Olimpiyatları için kota müsabakalarına devam edeceklerini söyleyen Serap, "Avrupa ve dünya şampiyonluğum var. Önümde tek eksik kalan müsabaka olimpiyatlar. İlk hedefim olimpiyatlara gidebilmek çünkü gerçekten zor bir süreç. Her gittiğimiz müsabakada derece yapmamız gerekiyor. Allah'a şükür biz bunu başarıyoruz. Olimpiyat kotasında birinci sıradayım. Yerimi korursam olimpiyatlara katılacağım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Serap Özçelik, Kağıthane, Spor

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Haberleri
20:48 Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
20:46 Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
20:45 Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut: "Karamsar değilim, iyi oynuyoruz"
20:37 Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes: Sörloth Türkiye'de çok mutlu
20:34 Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
19:44 St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti!
19:07 Bülent Uygun: Emre Demir'i Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyor
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
18:05 "Messi daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo'nun yaptığı hareket şaşırttı!
17:57 Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi
17:45 Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
11:04 Yargıtay'dan emsal karar: Yanaktan makas almak tazminat sebebi
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:50:40