KAĞITHANE'DE 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Kağıthane'de 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

28.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:51
Kağıthane'de 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganlardan birinin ateş açtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Kağıthane, Yeşilce Mahallesi, Sakarya Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan işyerinin önüne gelen iki şüpheliden biri silahını çıkartarak ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlar işyeri önünde bulunan 1'i çocuk 3 kişiye isabet etti. Kanlar içinde kalan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan iki saldırganın yakalanması için Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Yaşanan saldırı anı ise sokak üzerinde bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İki şüphelinin sokağa girerek içlerinden birinin işyeri önünde bulunan kalabalığa doğru ateş ederek kaçtığı anlar kameraya yansıyor. Saldırı sonrasında ise sokakta büyük panik yaşarken saldırganlar olay yerinden kaçıyor. KAĞITHANE’DE 1’İ ÇOCUK 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Kağıthane, Güncel, Haber

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