26 Mart 2019, 16:04
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Kağıthane'de 13 Aylık Çocuk 6'ncı Kattan Düştü

Kağıthane

KAĞITHANE'de, 13 aylık çocuk 6'ncı kattaki balkondan düşerek ağır yaralandıOlay, Hamidiye Mahallesi Safa Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

KAĞITHANE'de, 13 aylık çocuk 6'ncı kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı

Olay, Hamidiye Mahallesi Safa Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 aylık Zümra Derebaşı, 7 katlı binanın 6'ncı katındaki dedesine ait dairenin balkonunda oynuyordu. Küçük çocuk balkon demirlerinin arasından aşağıya düştü. Küçük çocuk ağır yaralı halde yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zümra Derebaşı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan çocuğun yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Sokak sakinlerinden Halil  Işık, "Bir kişi kucağına alarak  hastaneye götürdü" diye konuştu.  

 

- İstanbul Hamidiye, Güncel
Kaynak: DHA