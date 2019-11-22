Haberler » 3. Sayfa » Kağıthane'de 4 katlı binada korkutan yangın - Haber

Kağıthane'de 4 katlı binada korkutan yangın

Kağıthane'de bulunan 4 katlı bir binanın üst katında yangın çıktı.

22.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:32Kağıthane'de 4 katlı binada korkutan yangın
'de bulunan 4 katlı bir binanın üst katında yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında dairede bulunan tüp patlarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Güldibi Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri panikle binayı boşaltırken, çevredeki vatandaşlar ise itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç sayesinde yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı söndürme çalışmaları sırasında dairede bulunan tüpün patlaması, korku dolu anlar yaşattı.

Yangın itfaiyenin çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatırken, dairede maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kağıthane, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:25 Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralı
23:08 Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
23:00 Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti
23:00 TEM otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araç ikiye bölündü.
22:46 Terör listesinde en fazla DEAŞ'a katılım Suudi Arabistan'dan çıktı
22:40 Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti
21:34 Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:35 Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 23:34:50