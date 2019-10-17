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KAĞITHANE'DE 6 AY ÖNCE ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN ÇIKARILAN ZİYNET EŞYALARI VE PARALAR SAHİBİNE...

Kağıthane'de 6 ay önce çöken 4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları ve paralar, belediye ekiplerinin tarafından bulundukça sahiplerine teslim ediliyor.

17.10.2019 13:34KAĞITHANE'DE 6 AY ÖNCE ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN ÇIKARILAN ZİYNET EŞYALARI VE PARALAR SAHİBİNE...

Kağıthane'de 6 ay önce çöken 4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları ve paralar, belediye ekiplerinin tarafından bulundukça sahiplerine teslim ediliyor. 57 yaşındaki Emine Dulkadir'in bulunan ziynet eşyaları ve parası da kendisine teslim edildi.

Yahya Kemal Mahallesi, Akıncı Sokak üzerinde 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılmasıyla burada bulunan 4 katlı bina çökmüştü. Çöken binada bazı daire sakinlerinin eşyaları enkazın altında almıştı. Enkaz altında, paralarının ve altınlarının olduğunu belirten 57 yaşındaki Emine Dulkadir'in ziynet eşyaları ve parası enkaz kaldırma çalışmalarında bulundu. Bulunan para ve altınlar Emine Dulkadir'e verildi.

Görüntü dökümü:

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-Enkazdan görüntü

-Bulunan altın ve paraların yetkililerin sayması

-ARŞİV

-Binanın yıkılması

-Binanın havadan görüntüleri


- İstanbul

Kağıthane, Güncel

Kaynak: DHA

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