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Kağıthane'de 6 ay önce çöken binanın enkazından çıkarılan ziynet eşyaları ve paralar...

KAĞITHANE'de 6 ay önce çöken 4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları ve paralar, belediye ekiplerinin tarafından bulundukça sahiplerine teslim ediliyor.

17.10.2019 13:46Kağıthane'de 6 ay önce çöken binanın enkazından çıkarılan ziynet eşyaları ve paralar...

KAĞITHANE'de 6 ay önce çöken 4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları ve paralar, belediye ekiplerinin tarafından bulundukça sahiplerine teslim ediliyor. 57 yaşındaki Emine Dulkadir'in bulunan ziynet eşyaları ve parası da kendisine teslim edildi.

Yahya Kemal Mahallesi, Akıncı Sokak üzerinde 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılmasıyla burada bulunan 4 katlı bina çökmüştü. Çöken binada bazı daire sakinlerinin eşyaları enkazın altında almıştı. Enkaz altında, paralarının ve altınlarının olduğunu belirten 57 yaşındaki Emine Dulkadir'in ziynet eşyaları ve parası enkaz kaldırma çalışmalarında bulundu. Bulunan para ve altınlar Emine Dulkadir'e verildi.



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Kaynak: DHA

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