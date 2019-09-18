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Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı

Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Yangının ilk çıktığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdıİSTANBUL - Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı.

18.09.2019 13:43
Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı
Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Yangının ilk çıktığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı
İSTANBUL - Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı. Yangın nedeniyle yoğun duman çevreyi kaplarken binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının ilk çıktığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın biranda binayı sardı. Yangın nedeniyle bina ve caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kendilerini kurtarmasını bekleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangın merdiveniyle mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Binanın tahliye edilmesinin ardından söndürme çalışmalarına başlayan ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının ilk çıktığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yangında binada mahsur kalan Aydan Çakmak, "Biz uyuyorduk yukarıda sonra biranda arkadaşım bağırmaya başladı 'dumanlar geliyor' diye" dedi.
Yangında mahsur kalan Aleyna Peknur ise, "Aşağıdan duman gördüm. Sonra aşağıya bir baktım 'dışarı çıkın' diye bağırıyorlardı. Ben de evdeki herkesi uyandırdım aşağı doğru koştuk. Çıkarken hiç bir şekilde nefes alamıyorduk. Önümü göremiyordum ama koştum. Korku ve panik yaşadık. Yangın pidecinin bacasından çıkmış" dedi.
Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı

Kağıthane, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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