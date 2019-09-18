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Kağıthane'de 6 katlı binada yangın (1)

18.09.2019 12:58Kağıthane'de 6 katlı binada yangın (1)


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Kaynak: DHA

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