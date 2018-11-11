Kağıthane'de 6 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

11 Kasım 2018 Pazar 10:09



11 Kasım 2018 Pazar 10:09

KAĞITHANE'de 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, alevlerin büyümesiyle çatıya sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar apartmandaki dairelerin zillerini çalarak bina sakinlerinin dışarı çıkmasını sağladı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.Yangın, saat 03: 00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Aydere Caddesi üzerinde 6 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Binanın en üst katında çıkan yangında alevlerin çatıya sıçramasıyla büyüdü. Çevredeki vatandaşlar alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra apartmanın daire kapılarını çalarak bina sakinlerinin apartmandan çıkmasını sağladı.Mahalle sakinleri endişeli gözlerle yangının söndürülmesini izledi.İtfaiye ekipleri merdiven aracını kullanarak çatıdaki alevlere müdahale etti. Yaklaşık iki saatlik bir çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. - İstanbul