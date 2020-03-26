Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kağıthane'de alev alev yanan otomobil kül oldu - Haberler

Kağıthane'de alev alev yanan otomobil kül oldu

Kağıthane'de bulunan hurdalık alanda çıkan yangın sonucu bir araç yanarak kül oldu.

26.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:06
Kağıthane 'de bulunan hurdalık alanda çıkan yangın sonucu bir araç yanarak kül oldu. Otomobilin alev alev yanması ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın saat 22.30'da Kağıthane İlçesi Çağlayan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan hurdalık alanda meydana geldi. İddiaya göre hurdalık alanda bulunan araç bilinmeyen sebepten dolayı yanmaya başladı.
Araçtan alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca kısa süre içinde müdahale etti. Yanan araçta zarar meydana geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı.
(Davut Has/İHA) Kağıthane’de alev alev yanan otomobil kül oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağıthane, Araç, Güncel

Haberin Videosu :

Kağıthane'de alev alev yanan otomobil kül oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı Haberler
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu Haberler
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan’da tek bir vakaya dahi rastlanmadı Haberler
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan'da tek bir vakaya dahi rastlanmadı
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi Haberler
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi
Bir kentimiz için ’Evde tutamıyoruz’ deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haberler
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Haberler
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi Haberler
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi’nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti

Son Dakika Güncel Haberleri

10:42: TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri alındı - Haber 10:41: Evinden çıkamayan yaşlılara sıcak yemek - Haber 10:40: Mersin Hali her gün dezenfekte ediliyor - Haber 10:39: Kore Gazisi'nin yardımına polis yetişti - Haber 10:39: Bu da "Mobil Dezenfektan" uygulaması - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 09:30: Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi - Haber