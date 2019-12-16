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Kağıthane'de ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Kağıthane'de bir evin önünden 4 çift ayakkabı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

16.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:47
'de bir evin önünden 4 çift ayakkabı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Kağıthane'de 13 'ta Gürsel Mahallesindeki bir evin önünden 4 çift ayakkabı çalınması olayına ilişkin başlatılan çalışmada şüphelinin Fatih'te ikamet ettiği belirlendi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Metin K'yi (30) Cibali Mahallesindeki evinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 60 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kağıthane'de ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Kağıthane, Aralık, Güncel

Kaynak: AA


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