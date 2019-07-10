10.07.2019 08:59
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Kağıthane'de bazı alanlar riskli alan ilan edildi(ARŞİV GÖRÜNTÜYLE)

Kağıthane

İstanbul DHA Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.


İstanbul DHA Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi. Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi sınırları içerisindeki bazı alanların "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi. Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.
BİNA ÇÖKMÜŞTÜ
Öte yandan Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çökmesinin ardından 2 bina boşaltılmış binalardan birisi büyük bir gürültüyle çökmüştü.

Kaynak: DHA
Kağıthane, İstanbul, DHA, Güncel

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