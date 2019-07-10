10.07.2019 12:44
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KAĞITHANE'DE BAZI ALANLAR RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

KAĞITHANE'DE BAZI ALANLAR RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ (ek arşiv görüntü)İstanbul DHAKağıthane Yahya Kemal Mahallesi içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

İSTANBUL -KAĞITHANE'DE BAZI ALANLAR RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ (ek arşiv görüntü)
İstanbul DHA
Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi. Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi sınırları içerisindeki bazı alanların "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi. Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.
BİNA ÇÖKMÜŞTÜ
Öte yandan Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çökmesinin ardından 2 bina boşaltılmış binalardan birisi büyük bir gürültüyle çökmüştü. KAĞITHANE'DE BAZI ALANLAR RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ
Kaynak: DHA
Kağıthane, İstanbul, DHA, Güncel

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