Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››KAĞITHANE'DE BEKÇİLERLE ÇATIŞAN MASKELİ, ELDİVENLİ SALDIRGANLAR KAMERADA - Haberler

KAĞITHANE'DE BEKÇİLERLE ÇATIŞAN MASKELİ, ELDİVENLİ SALDIRGANLAR KAMERADA

KAĞITHANE'de üç kişinin yaralandığı saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

24.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:27
KAĞITHANE'de üç kişinin yaralandığı saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların maske ve eldiven
takmaları dikkat çekti.
Olay, Kağıthane , Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi'nde dün gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde caddede kavga eden bir kişi dün gece arkadaşlarıyla birlikte üç otomobille aynı caddeye geldi. Otomobilden inen yüzleri maskeli ve eldivenli saldırganlar önce cadde üzerinde bulunan kafe ve bilardo salonuna yönelerek ateş açmaya başladı. Silah sesleri üzerine paniğe kapılan cadde sakinleri kendilerini ev ve işyerlerine atarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada cadde üzerinde devriye görevinde bulunan gece bekçileri olaya müdahale etmek istedi. Gece Kartallarını karşılarında bulan saldırganlar havaya ateş açarak kaçmaya başladı. Saldırganların silahlarından çıkan kurşunlar üç kişiye isabet ederken şüpheliler geldikleri otomobillerle kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan üç kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
MASKE VE ELDİVENLİ SALDIRGANLAR KAMERADA
Saldırganların üç otomobille caddeye gelerek işyerine düzenledikleri silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların silahlarıyla otomobillerinden inerek işyerine doğru yöneldikleri ve saldırıyı gerçekleştirdikleri görülüyor. Bu sırada cadde üzerinde açık olan bir işyeri olduğunu gören şüphelilerden ikisi, işyeri sahibine silah doğrultarak kepenkleri indirmesini istiyor. Kendisine doğrultulan silahla büyük bir panik yaşayan iş yeri sahibi tezgahın altına saklandıktan sonra kepenklerini indirerek saldırganların ayrılmasını bekliyor.
Gece Kartallarının gelmesiyle saldırıyı sonlandıran şüphelilerin otomobillerine binerek kaçtığı anlar da saniye saniye görüntülendi. Kaçışları sırasında saldırganların havaya ateş açtığı ve silahlarından çıkan kurşunların park halindeki otomobillere isabet ettiği görülüyor. KAĞITHANE’DE BEKÇİLERLE ÇATIŞAN MASKELİ, ELDİVENLİ SALDIRGANLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

KAĞITHANE'DE BEKÇİLERLE ÇATIŞAN MASKELİ, ELDİVENLİ SALDIRGANLAR KAMERADA
Etiketler : Kağıthane, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haberler
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:41: Fırıncının 250 TL'lik maske tepkisi - Haber 13:40: Yargıtay Başkanlığı seçiminde ilk turda yeterli oy çıkmadı - Haber 13:40: Borsa yeniden yükselişe geçti - Haber 13:40: Nihat Akbay hayatını kaybetti - Haber 13:40: Koronavirüs kaygısına telefonla psikolojik destek - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading