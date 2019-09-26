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Kağıthane'de bir bina depremin etkisiyle yanındaki binaya yaslandı

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Kağıthane'de çatlakların oluştuğu bina yanındaki binaya yaslandı.

26.09.2019 18:33Kağıthane'de bir bina depremin etkisiyle yanındaki binaya yaslandı
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Kağıthane'de çatlakların oluştuğu bina yanındaki binaya yaslandı. Her iki bina boşaltılarak mühürlendi.
Gürsel Mahallesi Testi Sokak'ta bulunan bir bina depremin etkisiyle hasar görerek yanındaki binaya yaslandı. Binada çatlaklar da oluştu. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binayı boşalttıktan sonra mühürledi. Binada yaşayan üç ailenin bekleyişi devam ediyor.
Yan binada oturan Mehmet Tanrıverdi, kendi binalarının da boşaltıldığı ifade ederek, "deprem olmadan önce burada 20 santimetrelik bi açıklık vardı, şu an bu bina buraya yaslandı. Bu bina tutuyor burayı" dedi. Kendi oturdukları binanın yeni olduğunu aktaran Tanrıverdi, yaslanan binanın 30 - 35 yıllık olduğunu söyledi.
Tanrıverdi, "deprem sırasında evde değildim, çocuklar vardı. Bu iki binayı da boşalttık. Binalar birbirine yaslandığından iki binayı da boşaltmak zorunda kaldık" dedi.


- İstanbul

Kağıthane, İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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