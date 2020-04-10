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Kağıthane de 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına bir destek de Kağıthane Belediyesi çalışanlarından geldi.

10.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:44
Kağıthane de 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına bir destek de Kağıthane Belediyesi çalışanlarından geldi.

Kağıthane Belediyesi çalışanları maaşlarından arttırdıkları paralarla kampanyaya toplam 100 bin lira bağışladı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bağış miktarını resmi twitter hesabından duyurdu.  Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son rakamlara göre 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında bağış toplamı tutarı 1,5 milyarı aşarak yeni bir rekora imza attı.  9 Nisan 2020 tarihi itibari ile paylaşılan verilere göre Türkiye genelinde toplam bağış tutarı 1 milyar 533 milyon 777 bin 339 liraya ulaştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane, Güncel
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