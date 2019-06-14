14.06.2019 13:56
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KAĞITHANE'DE BOŞ DÜKKAN YANDI MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

KAĞITHANE

KAĞITHANE'de boş bir dükkanda yangın çıktı.

KAĞITHANE'de boş bir dükkanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahalleli sokağa döküldü.
Hamidiye Mahallesi, Menzil Sokakta bulunan boş bir dükkanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri panikle dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Yangın yerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin dükkana girmesi
-Çevrede toplanan mahalle sakinleri
-Balkondan çalışmaları izleyen vatandaşlar
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
hamidiye, itfaiye, yangın, Güncel

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