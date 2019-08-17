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Evine gelen TAR kadın tarafından öldürüldü

Kağıthane'de bir kişi, evine gelen tartıştığı kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.

17.08.2019 00:08
Evine gelen TAR kadın tarafından öldürüldü

Kağıthane'de A.G. isimli bir erkek, evine gelen C.K. isimli bir kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan A.G, evine gelen C.K. ile tartıştı. Tartışma üzerine kadın, silahla C.K'ye ateş etti.

KADIN GÖZALTINDA

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, C.K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. C.K'nin cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Zanlı A.G ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Evine gelen TAR kadın tarafından öldürüldü

Kağıthane, Çağlayan, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

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