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Kağıthane'de ekmekler vatandaşlara ulaştırılıyor

Kağıthane'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle ekmekler vatandaşların evlerine kadar götürüldü.

12.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:36
Kağıthane'de ekmekler vatandaşlara ulaştırılıyor
Kağıthane 'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle ekmekler vatandaşların evlerine kadar götürüldü.

Türkiye'de 30 büyükşehirde ve Zonguldak 'ta uygulanan sokağa çıkma yasağına Kağıthane'de de uyuldu. Vatandaşların yasak kapsamında sıkıntı yaşamaması için fırınlar açık olurken, ekmekler servis arabalarıyla vatandaşın sokağına kadar götürüldü. Vatandaşların bazıları pencerelerden sepet sarkıtarak, bazılarıysa evlerinin önüne çıkarak ekmeklerini aldı.

Uygulama Kağıthane Belediyesi zabıta ekiplerinin denetiminde gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri vatandaşların ekmek alırken sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda yönlendirici oldu. Ayrıca ekiplerce sokak hayvanları için de mahallelerde köşe başlarına mama bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Kağıthane, Güncel
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