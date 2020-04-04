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KAĞITHANE'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

KAĞITHANE'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

04.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:47
KAĞITHANE'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin olay sonrası kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki eve 14 Ocak'ta giren iki şüpheli 4 kol saati, ziynet eşyası, bin 700 euro, bin dolar, 6 bin 200 lira ve oyun konsollarını çaldı. Polis, ev sahiplerinin ihbarı üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Ekipler, Mustafa B.T.(27) ve Barış U. (26) isimli şüphelileri adreslerinde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Mustafa B.T.'nin 12 adet suç kaydı, Barış U.'nun 6 adet suç kaydı olduğu belirtildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hırsızlık şüphelilerin olay sonrası yürüyerek uzaklaşma anları güvenlik kamerasına yansıdı. KAĞITHANE’DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Çağlayan, Güncel

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KAĞITHANE'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
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