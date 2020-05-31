KAĞITHANE'DE GENÇLERE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kağıthane'de kapısı kilitli olan iş hanından çıkmaya çalışan yabancı uyruklu kadına yardımcı olmaya çalışan 4 gence tabancayla ateş açıldı.

31.05.2020 03:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 03:17
Kağıthane'de kapısı kilitli olan iş hanından çıkmaya çalışan yabancı uyruklu kadına yardımcı olmaya çalışan 4 gence tabancayla ateş açıldı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda ateş açan şüpheli ve yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı
Olay, Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Vatan Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesi olarak kullanılan 5 katlı iş hanından dışarıya çıkmaya çalışan yabancı uyruklu bir kadın yardım talebine bulundu. Bu esnada olay yerinden geçen ve isimleri öğrenilemeyen 4 genç ise yabancı uyruklu kadını görünce yardım etmek istedi. İddiaya göre hanın içinden gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise, kadına yardım etmek isteyen 4 gence küfür ve hakaret etti. Gençler de içeri de bulunan kişiye tepki gösterince, hanın içinde bulunan kişi hanın en üst katına çıkarak pencereden tabancayla gençlere ateş etti. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı olayda gençler durumu polise bildirdi.
ŞÜPHELİ VE YANINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İş hanının en üst katına çıkan polis ekipleri pencereden gençlere ateş eden şüpheliyi ve yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı. Ayrıca polis ekipleri içeri de yaptıkları aramada şüphelinin kullandığı tabancayı bulamadı. Polis ekipleri boş kovanların bulunduğu yerde delil araştırması yaptı. Gözaltına alınan şüpheli ve yanındaki kadınla 4 genç ifadeleri alınmak üzere Çağlayan polis Merkezi'ne götürüldü.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı. KAĞITHANE’DE GENÇLERE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kağıthane, Polis, Güncel, Haber

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