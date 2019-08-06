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Kağıthane'de gıda işyerleri denetlendi

Kağıthane Belediyesi, gıda üretim ve satışı yapan işyerlerine yönelik yürüttüğü denetimler ile halk sağlığını korumayı sürdürüyor.

06.08.2019 16:54 Kağıthane'de gıda işyerleri denetlendi

Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Kağıthane Belediyesi Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı Koordinatörlüğü, ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini denetledi. Ekipler, yürüttüğü denetimlerde işyerlerinde hijyen ve sanitasyon muayeneleri gerçekleştirdi.

Gıda üretimi ve satışı yapılan yerlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde işyerlerinde; genel temizlik koşulları, hijyen kurallarına uygunluk, gıdaların son kullanma tarihleri, gıdaların muhafaza koşulları ve gramaja uygunluğu, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı takibi gibi konularda denetimler gerçekleştirildi. Denetimler son teknoloji ekipman ve alanında uzman ekiplerce bilimsel metotlardan yararlanılarak yapılıyor.

Ekipler, denetimlerinde karşılaşılan olumsuzluklar ile ilgili de tutanak tutup, işyeri sahiplerini uyarıyor.


Kağıthane, Güncel

Kaynak: Bültenler

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